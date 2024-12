Autonomia differenziata, la Cassazione dà il via libera al referendum abrogativo. Todde: “Il Governo si fermi”

La Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Ufficio centrale della Suprema Corte ha ritenuto legittima la richiesta di abrogazione.

La decisione arriva dopo che la Corte Costituzionale aveva già dichiarato “illegittime” alcune disposizioni del testo legislativo relativo all’autonomia differenziata. La questione tornerà ora alla Consulta per l’ultima parola.

Nell’ordinanza, composta da circa trenta pagine, i giudici della Cassazione hanno invece respinto il quesito presentato da alcuni consigli regionali che mirava a un’abrogazione parziale della legge.

In una sentenza del 3 dicembre scorso, la Corte Costituzionale, pur accogliendo in parte i ricorsi di quattro Regioni, ha ribadito che il regionalismo è una componente fondamentale della società italiana, plasmata anche grazie alla Costituzione. Tuttavia, ha sottolineato che spetta esclusivamente al Parlamento il compito di gestire la complessità del pluralismo istituzionale e garantire l’unità su specifiche materie, come previsto dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

“Siamo soddisfatti per l’ordinanza dalla Cassazione che conferma che questo referendum si può fare. Ora aspettiamo la pronuncia in merito della Corte Costituzionale. Il governo si fermi”, ha detto all’Ansa Alessandra Todde. “La Sardegna ha combattuto in prima fila per difendere la sua specialità e per opporsi ad una legge iniqua che spacca l’Italia e aumenta le disuguaglianze. La Sardegna vuole avere l’opportunità di diventare locomotiva d’Italia e difenderà con le unghie e con i denti le risorse e le opportunità che gli spettano”.