Assalto eolico, l’annuncio di Todde: “Tutte sospese le delibere sulle valutazioni di impatto ambientale”

Stop alle delibere per le autorizzazioni all’iter per le valutazioni di impatto ambientale per i nuovi impianti eolici – e in generale di energia rinnovabile – in Sardegna. Al momento sono sospese, congelate. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Alessandra Todde, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la seduta della Giunta.

“Queste delibere, che riguardano l’iter di assoggettazione della Via e non sono autorizzazioni alla realizzazione di impianti, sono state tutte sospese perché proprio ieri si è tenuto, con il ministro Pichetto Fratin, un incontro relativo alle aree idonee – ha spiegato Todde -. Stamattina c’è stato un importante incontro tecnico con le Regioni, che stanno portando la proposta di bozza su questo, c’è stata una convergenza sostanziale e quindi vorremmo ovviamente rivedere questo tipo di delibere nella misura in cui abbiamo una conformazione delle aree idonee più stabile”. Sull’incontro con le altre Regioni, emerge una sostanziale condivisione della proposta sarda, sintetizzata ieri da Todde dopo l’incontro con il ministro: “Si utilizzeranno le linee guida del ministero lasciando alle Regioni la possibilità di disporre del loro territorio”. Quindi è cruciale arrivare a definire la mappa delle aree idonee sulla base delle specificità del territorio sardo e della necessità di proteggerne il paesaggio e l’ambiente.