Il presidente della Regione, Christian Solinas, questa mattina è andato a Bitti, assieme al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e dove ha avuto modo di incontrare il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Il governatore ha usato parole dure per commentare una situazione di disastro: “Troppa burocrazia ha impedito di mettere in sicurezza i territori nonostante lo stanziamento di risorse nel 2013 dopo il ciclone Cleopatra. Chiederò d’ora in poi una corsia preferenziale per queste opere, diversamente pagheremo sempre tributi pesanti durante questi eventi”. Il presidente ha voluto dedicare un pensiero ” alle vittime e ai loro familiari. Come Regione abbiamo già deliberato lo stato di emergenza e contiamo da lunedì di riuscire a stanziare le prime risorse per ristorare chi ne ha bisogno. Spero che si riesca a dare aiuto immediatamente alle famiglie senza troppa burocrazia, non è possibile che dopo sette anni non siano state ancora utilizzate le risorse stanziate dopo il Ciclone Cleopatra”, ha concluso il presidente della Regione Sardegna.

Borrelli non ha dubbi sul corretto funzionamento della macchina di soccorso: “Abbiamo trovato un situazione impegnativa fronteggiata bene dalla macchina dei soccorsi. Purtroppo ci sono tre vittime ed è la cosa che ci dispiace di più. Lavoriamo per ripristinare la situazione e tornare presto alla normalità”. Borrelli ha incontrato anche il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, e il responsabile della Protezione civile regionale, Antonio Belloi. “Ci interrogheremo sul perché ci sia stata una situazione che devastato il territorio in sei ore – ha proseguito Borrelli – la Prefettura e la macchina dei soccorsi sono pronti a fronteggiare l’evento forte e impegnativo. Bisogna intervenire subito per gli interventi infrastrutturali e mettere in sicurezza il territorio. Roma non lascia sola la Sardegna come non lascia sole le altre regioni d’Italia: è da venerdì che siamo in costante contatto con l’isola, la Sicilia, la Calabria e tutte le regione interessate dalla perturbazione“, ha concluso Borrelli.

Pais, dopo aver sorvolato la zona con l’elicottero, ha parlato di “situazione disastrosa” alla quale però si risponde con “una macchina della Protezione civile che sta lavorando bene e voglio ringraziarli tutti”. Il presidente del Consiglio regionale, poi, ha raccontato di aver visto “dolore e devastazione ma anche tanta forza e determinazione per risollevarsi da questa ennesima tragedia. Sono certo che il nostro popolo saprà reagire e superare anche questo momento difficile”.