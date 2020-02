Il Consiglio regionale ritrova l’unità sulla crisi di Air Italy. Con un ordine del giorno approvato all’unanimità, l’Aula impegna il presidente della Regione, Christian Solinas, a lavorare con il Governo affinché la compagnia interrompa la messa in liquidazione in bonis e riprenda l’attività in attesa di una soluzione definitiva. Non meno importante la situazione dei 1.450 dipendenti che rischiano il licenziamento collettivo: l’odg impegna presidente e Giunta a mettere in campo ogni azione per ottenere una qualsiasi forma di sostegno ai lavoratori e ad attivare un confronto immediato con i vertici di Air Italy per salvaguardare i dipendenti e la loro professionalità, nonché la continuità aziendale. Su quanto emerge dal tavolo Solinas e assessori sono poi chiamati a riferire in Aula. Non trova invece spazio nel documento la proposta arrivata da alcuni esponenti di maggioranza e opposizione per l’istituzione di un confronto stabile con il presidente e gli assessori del Lavoro e del Turismo sulla crisi della compagnia.

Il dibattito in Aula sulla mozione Air Italy ha attenuato le frizioni tra gli schieramenti, non abbastanza però da convincere l’opposizione nel Consiglio regionale ad aderire domani a Roma al corteo organizzato dal presidente dell’Assemblea, Michele Pais (Lega), in concomitanza col tavolo in programma al Mit. Progressisti, LeU e M5s resteranno in Sardegna, mentre sotto il ministero ci sarà una delegazione ristretta del Pd a supporto dei lavoratori della compagnia in liquidazione. In una lettera inviata nei giorni scorsi ai parlamentari sardi e ai consiglieri regionali, Pais invitava a sostenere la vertenza in piazza tutti assieme. Ma i consiglieri dem hanno subito declinato, facendo notare che sui grandi temi la Giunta ha preferito condurre un’azione sempre in solitaria, “escludendo il Consiglio da ogni opportuno e necessario coinvolgimento”.

Oggi però qualcosa è si è mosso. “Considero i termini dell’intervento della vicepresidente della Regione Alessandra Zedda un contributo importante che avvicina le posizioni di Giunta e Consiglio”, ha commentato all’Ansa Cesare Moriconi (Pd) al termine della discussione sulla mozione da cui è scaturito l’ordine del giorno unitario. La delegazione dem si limiterà, comunque, ad attendere i risultati del tavolo di domani con i lavoratori sotto al ministero dei Trasporti: nessun esponente del Pd parteciperà al corteo da Palazzo Chigi al Mit promosso da Pais.