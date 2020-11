Assegnati agli studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna, nella Penisola o all’estero i contributi per il fitto-casa per l’anno accademico 2020. Destinato uno stanziamento complessivo di 3 milioni e 800 mila euro da ripartire tra il competente servizio dell’assessorato alla Pubblica istruzione e gli Ersu di Cagliari e di Sassari. I contributi possono essere erogati nella misura massima di 2.500 euro annui per studente. Secondo i dati relativi all’andamento dell’intervento riferiti ai bandi degli ultimi due anni accademici, gli studenti idonei per l’anno accademico 2018/2019 erano 719 per l’Ersu di Cagliari e 362 per Sassari mentre per l’anno accademico 2019/2020 sono stati 724 all’Ersu di Cagliari e 391 per l’Ersu di Sassari. Sulla base del numero delle istanze presentate dagli studenti negli ultimi due anni accademici e delle attuali disponibilità finanziarie soano stati stabiliti i criteri.

LEGGI ANCHE: Affitti, sostegno a famiglie in difficoltà: aiuti con redditi Isee fino a 35mila euro

Possono beneficiare del contributo fitto-casa gli studenti fuorisede nati in Sardegna o residenti nell’Isola da almeno 5 anni, iscritti per l’anno accademico 2020/2021 a corsi accademici istituiti presso Università italiane, corsi accademici istituiti presso Scuole o Istituti che costituiscono il sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), per i corsi accademici istituiti presso le Scuole superiori per mediatori linguistici, corsi accademici istituiti presso una qualsiasi facoltà delle Università pontificie e per i corsi istituiti presso Università estere, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano e/o su tutta la Comunità europea.

Potranno presentare la domanda tutti gli studenti che soddisfino i seguenti requisiti: siano studenti fuori sede, residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Studenti il cui Isee (Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare), con specifico riferimento alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia superiore a 35mila euro. Studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea e di un corso di laurea magistrale a ciclo unico con votazione del titolo di studio di diploma di dcuola secondaria di secondo grado non inferiore a 70/100. Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale con titolo di diploma di laurea non inferiore a 90/110 e studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei crediti formativi universitari minimi richiesti.