“A Sinnai bimbi ucraini accolti in stanze vecchie e luride”. La denuncia in Parlamento

Bagni luridi, stanze con letti a castello malandate, muffa sulle pareti. È quello che si vede nelle fotografie pubblicate su Facebook da Ugo Cappellacci. Gli scatti arriverebbero da un centro di Sinnai dove sarebbe stato ospitato un gruppo di profughi ucraini, donne e bambini, in fuga dalla guerra.

Il deputato di Forza Italia ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno: “Ricordate i 100 profughi che abbiamo portato in Sardegna una settimana fa? – è scritto nel post- Inizialmente sono stati accolti in un albergo del litorale quartese. Circa 70 di loro erano bambini e mamme adottive provenienti dalle case famiglia, 30 mogli e figli di soldati delle forze speciali ucraine. Questi ultimi sono stati trasferiti in un centro di Sinnai.

Cappellacci prosegue: “Guardate voi stessi e ditemi se questa è accoglienza e se è umana. Mi chiedo se sia lo stesso centro chiuso dalla Prefettura nel 2016. Sto inviando un’interrogazione al ministro dell’interno per chiedere l’immediata chiusura di questo posto e il trasferimento urgente delle donne e dei bambini.Nel frattempo insieme al console ci stiamo organizzando per accoglierli nella immediatezza in una struttura adeguata dove saranno ospitati a nostre spese”.