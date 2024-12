40 anni senza Berlinguer, Beppe Pisanu: “Ci lascia una lezione su tutte: il primato della politica. Lui e Moro da imitare”

di Lorenzo Musu

“Berlinguer ci lascia una lezione su tutte: il primato della politica. E questo, il primato del dibattito e del confronto tra idee e posizioni diverse”. Beppe Pisanu, ex ministro dell’Interno, ha ricordato Berlinguer facendo un passo indietro di oltre 50 anni, quando il leader del Pci incontrò Moro lungo il suo percorso. “Dopo il 1973, i rapporti tra Moro e Berlinguer si intensificarono. Tra i due crebbero rispetto e fiducia reciproca”. Il politico sardo è intervenuto al convegno sui quarant’anni dalla morte del leader sassarese intervistato dal giornalista de La Nuova Sardegna, Alessandro Pirina.

Sulle differenze fra i due personaggi, Pisanu commenta: “Le cose che dividevano i due sono molte. Prima di tutto, appartenvano a due partiti contrapposti: uno era cattolico – democratico, con alto senso della laicità e dello Stato, l’altro era un comunista gramsciano, che proseguiva il socialismo nella libertà”. Ma l’ex politico di ittiri non li vede poi così lontani. “La distanza fra i due era minore alla distanza che c’era fra i loro partiti. Li univa un comune stile di vita, di pensiero, e l’attaccamento alla costituzione. Ma soprattutto – prosegue Pisanu – l’ambizione politica di dare al nostro paese una politica matura, in cui comunisti e democristiani potessero alternarsi nei governi in forza della volontà degli elettori. Entrambi erano contrari ai blocchi contrapposti”. Per poi concludere: “Vale la pensa studiare Berlinguer e Moro. Per imitarli”.