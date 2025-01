Parte il Bonus Anziani, 850 euro al mese: chi può richiederlo e come ottenere i soldi

A partire dal 2 gennaio 2025, anche in Sardegna è possibile presentare domanda all’Inps per il nuovo Bonus Anziani, un contributo mensile di 850 euro destinato agli over-80 non autosufficienti. Questa iniziativa, denominata Prestazione Universale o “assegno di assistenza”, è rivolta a una platea ristretta di beneficiari che soddisfano requisiti molto stringenti.

Chi può accedere al bonus?

Per ottenere il Bonus Anziani, occorre rispettare i seguenti criteri:

Condizione di salute: La commissione medico-legale dell’Inps deve attestare un livello di bisogno assistenziale “gravissimo”.

Isee: possedere un Isee valido inferiore a 6.000 euro.

Indennità di accompagnamento: essere già titolari di questa indennità.

Cosa significa “Bisogno assistenziale gravissimo”?

L’Inps ha chiarito che per “bisogno assistenziale gravissimo” si intendono situazioni di disabilità estremamente severe, come:

Persone in coma o con lesioni spinali gravi;

Pazienti in stato di demenza grave o non vedenti;

Persone autistiche con disabilità comportamentali severe;

Diagnosi di ritardo mentale grave.

Inoltre, viene considerato anche un requisito “sociale”, analizzando:

La composizione del nucleo familiare e la presenza di altre persone disabili;

Il tipo di assistenza già in atto e chi la fornisce (familiari, lavoratori domestici o strutture pubbliche);

Contributi pubblici ricevuti e loro importo;

Ricoveri in day hospital o altre strutture.

Come fare domanda

La richiesta per il bonus può essere presentata online sul sito dell’Inps accedendo con Spid o carta d’identità elettronica. In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato per ricevere assistenza nella compilazione. Le domande sono aperte dal 2 gennaio 2025 e possono essere inoltrate a partire dal primo giorno del mese in cui si compiono 80 anni. È possibile presentare richiesta fino al termine della sperimentazione, fissato per il 31 dicembre 2026. Se accolta, l’erogazione del contributo inizierà dal mese in cui è stata presentata la domanda.