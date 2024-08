Aeroporti Nord Sardegna, luglio da record: quasi un milione di passeggeri

Un luglio da record per gli aeroporti del Nord Sardegna. Sono stati quasi un milione i passeggeri transitati negli scali di Alghero e di Olbia lo scorso mese con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento sale al 16% se invece il raffronto viene fatto tra i primi 7 mesi del 2024 e quelli del 2023.

È un risultato che si deve principalmente ad un’offerta complessiva superiore rispetto al passato. Sono state infatti inaugurate nell’estate 2024 14 nuove rotte per un totale di 150 collegamenti da e per 24 Paesi dalle oltre 40 compagnie aeree che hanno operato nei due aeroporti.

Ad Alghero nel mese di luglio 2024 è stato registrato il miglior risultato nella storia dell’aeroporto Riviera del Corallo con 221 mila passeggeri transitati e un più 3% rispetto al 2023. Una performance che ha fatto seguito all’ottimo risultato ottenuto nel mese di giugno. Nei primi sette mesi dell’anno lo scalo algherese ha visto transitare oltre 900 mila passeggeri con un più 8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E il trend positivo si prevede che prosegua anche nel periodo di Ferragosto durante il quale dovrebbero transitare circa 75 mila passeggeri, il 9% in più del 2023.

È tempo di primati anche per l’aeroporto di Olbia che a luglio ha visto transitare 770 mila passeggeri, l’11% in più dello scorso anno che già aveva registrato un ottimo risultato. Una media di 162 voli al giorno con picchi da oltre 200 nel fine settimana. E anche la performance dei primi 7 mesi dell’anno è da primato con 2 milioni di passeggeri e un incremento del 20% rispetto al 2023. Decisamente ottimistiche le previsioni dello scalo gallurese per Ferragosto dove sono attesi 274 mila passeggeri nella settimana dal 9 al 15, il 12% in più dello scorso anno. In crescita sia i flussi nazionali che internazionali, con questi ultimi che salgono del 15% rispetto al 2023.

Massimo Sechi