VIDEO. Il coro ‘inclusivo’ canta Imagine di John Lennon: lo show al Festival delle bellezze a Sassari

La bellissima versione di Imagine del Coro Spirito Gioioso. È uno dei pochissimi cori inclusivi in Italia, forse l’unico in Sardegna. Il Coro Spirito Gioioso è composto da persone di tutte le età, dai 5 anni; nel suo organico bambini, adolescenti e adulti, persone con disabilità fisica e/o intellettiva. Il repertorio è scelto per comunicare, attraverso parole e musica, un messaggio dal forte valore sociale. Vengono utilizzate anche immagini, la lingua dei segni e coreografie, per la stimolazione psicomotoria. Il Coro è diretto da Luisa Abis.

Numerosi sono gli eventi e spettacoli per raccolte fondi, come il concerto Mastros de arte, al Teatro verdi e il Music Family’s Day, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Suono delle Idee, associazione del fiore nero Nomadi tribute band.

Ieri il Coro Spirito Gioioso si è esibito nell’ambito di una serata del Festival delle Bellezze a Sassari, organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia. Vi proponiamo il video della loro interpretazione di Imagine di John Lennon.

Massimo Angelo Sechi