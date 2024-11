Valerio Scanu torna in tv: è nel cast de  “La vita è meravigliosa” su Rai1

Dopo l’ospitata di qualche tempo fa a La volta buona di Caterina Balivo, il cantante sardo sarà nuovamente protagonista in televisione.

Valerio Scanu a La vita è meravigliosa, il programma di Vira Carbone che torna in onda su Rai1 sabato 23 novembre. In seconda serata, subito dopo la fine di Ballando con le Stelle.

Giunto alla sesta edizione, questo format unico nel suo genere è un punto di riferimento per chi cerca un mix tra informazione, musica e spettacolo. Un programma definito di “medicina in abito lungo e paillettes”, un modo originale per avvicinare il grande pubblico ai temi del benessere e della salute. Medici ed esperti scientifici affrontano, di volta in volta, temi di salute con un approccio semplice e chiaro.

Non solo scienza: a La vita è meravigliosa c’è spazio anche per musica e spettacolo. E qui entra in gioco il nostro Valerio Scanu, che regalerà momenti di intrattenimento. Insieme a lui anche Nina Zilli, Iva Zanicchi, Luisa Corna, Andrea Sannino, Audio 2 e l’attrice e doppiatrice Simona Izzo. Agostino Penna, vincitore di Tale e Quale Show, accompagnerà al pianoforte i momenti più emozionanti, mentre il ballerino Andrea Evangelista, con le sue coreografie, si esibirà al fianco di Vira Carbone in intensi balli a due.

Valerio Scanu ha dato l’appuntamento sui social: “Stanotte”, ha scritto postando una foto dal camerino della trasmissione Rai e invitando tutti i suoi 164mila follower a non perdersi questa puntata. In questo periodo l’artista de La Maddalena si sta inoltre preparando un importante spettacolo a Roma: “Dreamer”, in scena al Teatro Ghione di Roma il prossimo 12 dicembre. Scanu sta inoltre lavorando a nuove canzoni che però non ha proposto a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo. “Non è aria per me e va bene così”, ha ammesso.