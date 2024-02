Una ‘Perfetta’ Geppi Cucciari per tre monologhi al Teatro Massimo di Cagliari

Viaggio nell’universo femminile con “Perfetta”, intrigante monologo al femminile con testo e regia di Mattia Torre, uno degli autori più interessanti del panorama italiano, prematuramente scomparso nel 2019 (al suo attivo film e serie tv e programmi di successo, da “Boris” (la serie e il film), a “Parla con me” di Serena Dandini, “Dov’è Mario?” con Corrado Guzzanti e “La linea verticale”, dal cortometraggio “Piovono Mucche”, Premio Solinas per la sceneggiatura, a “Figli”, per cui ha vinto il David di Donatello), nell’interpretazione di Geppi Cucciari, in cartellone venerdì 17 e sabato 18 maggio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari con sold out al botteghino per entrambe le date, cui si aggiunge la recita di domenica 19 maggio alle 18 per un triplice appuntamento nel capoluogo dell’Isola sotto le insegne di “Pezzi Unici”, la rassegna “trasversa” organizzata da Cedac / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

La pièce racconta con ironia e lucidità la vita di una moderna eroina, una donna in carriera capace di conciliare le esigenze e gli impegni familiari e sociali, nel duplice ruolo di moglie e madre, con le sfide e la competitività imposte dalla sua attività professionale, per un’indagine sulle molteplici sfaccettature dell’animo femminile, tra le sottili variazioni dell’umore e i cambiamenti fisici legati al ciclo mestruale, le piccole e grandi tragedie del quotidiano e i delicati equilibri della vita di coppia e della sfera degli affetti, tra tenerezza e responsabilità, serenità per la consapevolezza di aver compiuto il proprio dovere e inquietudine per il futuro, immancabili preoccupazioni e preziosi istanti di felicità. Sullo sfondo un paesaggio urbano che sembra mutare a seconda dei pensieri e delle emozioni della protagonista, come il suo modo di affrontare le difficoltà e gli imprevisti, i ritmi giornalieri apparentemente sempre uguali eppure suscettibili di infinite mutazioni, specialmente per un’abile e ambiziosa venditrice di automobili che cerca di anticipare, se non addirittura di “indirizzare” i gusti dei clienti, in un mondo governato dalle regole del mercato, con “obbiettivi” da raggiungere e rivali da superare, tra l’uscita di nuovi modelli, sempre più lussuosi e accessoriati e la necessità di comprendere quale sia per ciascuno il più appropriato e quindi irresistibile “oggetto del desiderio”.

La vis comica e il talento istrionico di Geppi Cucciari per un’intensa prova d’attrice, tra toni umoristici e grotteschi e altri più intimistici e drammatici, che corrispondono alla personalità complessa di una donna emancipata, consapevole e attenta alla realtà che la circonda, in una sorta di diario che si snoda per quattro martedì, la cronaca di quattro giornate “emblematiche” delle diverse fasi del ciclo, tra momenti di stanchezza e vere e proprie esplosioni di energia, da cui emerge la consapevolezza della propria fragilità ma anche della propria forza, del proprio intuito e delle proprie capacità professionali. La protagonista si mette a nudo, concedendosi idealmente uno spazio di riflessione sui dilemmi e i dubbi personali, sulle questioni cruciali dell’esistenza e perfino sugli aspetti (apparentemente) più frivoli e superficiali, ponendo l’accento, attraverso la scrittura evocativa e sapiente di Mattia Torre, su un tema quasi tabù come le mestruazioni che (al di là di proposte di legge mirate e eventuali dibattiti in parlamento su costi e imposte) restano spesso ai margini delle conversazioni mondane come delle considerazioni esistenziali, continuando a far parte dell’insondabile mistero femminile per molti uomini (e troppo spesso anche per le dirette interessate).