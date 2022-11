“Un segreto italiano”: al Teatro Massimo di Cagliari l’omaggio a Pasolini di Carlo Lucarelli

Doppio appuntamento in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, scrittore e regista tragicamente ucciso a Ostia nel 1975. Il Teatro Massimo gli Cagliari dedicherà due appuntamenti sabato 5 novembre, a partire dalle 19:00. Protagonista lo scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli.

Sotto le insegne di “Legger_ezza 2022 / Promozione della lettura “a cura del CeDac Sardegna, ci sarà un primo appuntamento, gratuito, alle 19 nel Foyer del Teatro Massimo, con la presentazione del libro di Lucarelli “Ppp. Pasolini, un segreto italiano” (Rizzoli 2015), in conversazione con la giornalista Maria Francesca Chiappe. Focus quindi sul giallo della morte dell’artista: il conduttore di “Blu Notte” parlerà del fortunato romanzo-inchiesta, doveri costruisce gli eventi di quella tragica notte e il clima politico e sociale in cui è maturato il delitto, e riscoprirà le parole folgoranti e amaramente profetiche insieme agli spunti di riflessione di una appassionata narrazione civile sulle contraddizioni, le ingiustizie e i misteri del Belpaese.

A seguire, il recital “PPP / Un Segreto Italiano”, che vedrà protagonista, oltre a Carlo Lucarelli, l’attrice e cantante Elena Pau (voce) e il pianista e compositore Alessandro Nidi (co-produzione de La Fabbrica Illuminata – Il Crogiuolo), sulla falsariga del (quasi) omonimo volume, in scena alle 20.30.

Elena Pau e Alessandro Nidi.

“Seguire quello che succede, immaginare quello che non si sa o che si tace, rimettere insieme i

pezzi disorganizzati e frammentari, ristabilire la logica dove regnano l’arbitrarietà, la follia e il

mistero”: in questa avvincente lettura scenica come nel libro Carlo Lucarelli porta avanti una personale ricerca della verità, sulla spinta di un “innamoramento” giovanile per l’autore degli “Scritti corsari” e di articoli pungenti e provocatori come “Io so”, dove il talento del poliedrico poeta e romanziere, drammaturgo e regista si pone al servizio del bene comune.

Un ammaliante ritratto d’artista che si tinge, paradossalmente ma non troppo, dei colori del giallo e del noir: un viaggio a ritroso nel tempo, per ritrovare la temperie culturale e politica che ha fatto da cornice e da sfondo all’avventura artistica e umana di Pier Paolo Pasolini, per riscoprire insieme l’immenso patrimonio delle sue opere letterarie e cinematografiche, la forza rivoluzionaria del suo pensiero e della sua arte.