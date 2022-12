Un sardo su due legge un libro all’anno: aumentano le pubblicazioni ma non i lettori

Aumentano i libri pubblicati e le tirature ma non i lettori. Anche la Sardegna può fare di più. Stando ai numeri del 2021 elaborati dall’Istat, ha letto almeno un libro in un anno quasi un sardo su due: il 42,6 per cento. L’Isola fa un po’ meglio della media italiana, che si attesta al 40,8 per cento.

Gli altri dati: il 40,2 per cento di sardi ha letto più di tre libri in un anno, e appena il 19,1 più di uno al mese. Percentuali non proprio stellari ma l’Isola è la regione del Mezzogiorno che legge di più. I siciliani occupano il gradino più basso: solo il 27,4 per cento ha letto un libro in un anno.

Tra i lettori, il 66,7 per cento preferisce avere il contatto con la carta, mentre il 16,4 legge solo gli eBook. Gli audiolibri in Sardegna non attecchiscono ancora, conquistando solo il 2,5 per cento del mercato.

In generale, il numero dei lettori in tutto lo stivale è stabile, anche se ha ricominciato a crescere la produzione editoriale. Nel 2021 sono aumentati sia i titoli pubblicati (più 11,1 per cento sul 2020) sia le tirature (più 11,7 per cento). Il prezzo medio di copertina resta stabile mentre un editore su tre dichiara un aumento del fatturato rispetto all’anno precedente, quello devastato dal lockdown.