Tutto esaurito al Massimo per il concerto di Dee Dee Bridgewater

Tutto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per l’atteso concerto di Dee Dee Bridgewater, per il nuovo appuntamento di The Jazz Club Network 2022, organizzato da Cedac in collaborazione con Sardegna Concerti.

Nome d’arte di Denise Eileen Garrett, Bridgewater è una musicista generosa e carismatica, sempre pronta a mettersi in gioco. Considerata tra le più grandi eredi delle indimenticabili voci femminili della storia. Premiata tre volte ai Grammy Awards, ha collaborato con icone della musica jazz come Dexter Gordon, Max Roach, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins e leggende come Ray Charles. In Sardegna è una presenza costante e molto amata, lo scorso luglio si è esibita con successo a Lo Quarter di Alghero in occasione di una rassegna organizzata da Sardegna Concerti.

Dee Dee debutta nel grande jazz a New York, nel 1970, in una celebre orchestra dell’epoca guidata da Thad Jones e Mel Lewis. Sposata al trombettista Cecil Bridgewater, all’inizio degli anni Ottanta si trasferisce in Francia imponendosi come raffinata interprete di un vasto repertorio che spazia dagli standard alle tendenze più moderne, con un particolare apprezzamento per il suo modo di reinterpretare il repertorio di Billie Holiday e di altre grandi cantanti del passato. Un percorso artistico che l’ha portata oggi a cimentarsi con una ennesima sfida, un nuovo progetto musicale dai toni caldi e avvolgenti realizzato assieme a una band stellare tutta italiana. A Cagliari, venerdì 15 aprile, ore 21, salirà sul palco del Teatro Massimo accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte), Mirco Rubegni (tromba), Michele Polga (sassofono), Rosa Brunello (basso) ed Evita Polidoro (batteria).

Prossimo appuntamento sul palcoscenico del Teatro Massimo è con Roosevelt Collier band il 16 aprile alle 21.