Torna il festival letterario Éntula: in streaming l’apertura con lo scrittore Antonio Pascale

La decima edizione del festival letterario diffuso Éntula, organizzato dall’associazione Lìberos, inizia oggi 7 aprile a Valledoria e Sassari e l’8 aprile a Fordongianus, con lo scrittore Antonio Pascale che presenta il suo libro La foglia di fico.

Scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo e ispettore presso il Mipaaf, per Einaudi Antonio Pascale ha pubblicato, tra gli altri, La città distratta, Ritorno alla città distratta, La manutenzione degli affetti, Passa la bellezza, Scienza e sentimento, Le attenuanti sentimentali, Le aggravanti sentimentali e La foglia di fico.

Il libro La foglia di fico è stato proposto da Francesco Piccolo al Premio Strega 2022 con la seguente motivazione: “E’ un libro miracoloso per la capacità di alzare lo sguardo e sciogliere la conoscenza di alberi e piante in un (auto)ritratto dell’esistenza, in una tensione narrativa commovente e comica, in una forma originalissima, e con personaggi impossibili da dimenticare: la complessità inafferrabile della ragazza spinosa, con cui non avremo mai il coraggio di fuggire perché le radici sono più forti di tutto; o la figura del padre, al quale si riconosce la capacità di offrire tutta la sua saggezza, non solo botanica, e quindi tutti i mezzi che questo libro utilizza per comprendere il mondo. La foglia di fico non è una storia sentimentale ma possiede invece, e restituisce, il sentimento per la fragilità degli esseri umani nello strazio del tempo che passa. Pascale accoglie questo tempo, lo rielabora con sapienza e umanità, tra terra e cielo, e alla fine ci si è dimenticati di aver avuto a che fare con un libro, ma si è certi di aver avuto a che fare direttamente con la vita”.

Dalle 18 la diretta streaming della presentazione su SardiniaPost