The Jazz Club Network 2022, si apre con Dee Dee Bridgewater

È tutto pronto per The Jazz Club Network 2022, itinerario musicale organizzato da Cedac in collaborazione con Sardegna Concerti.

La novità di questa edizione è il debutto del Teatro Massimo all’interno del circuito. Assieme al Vecchio Mulino di Sassari e il Poco Loco di Alghero, ospiterà i tredici concerti in programma dal 24 febbraio al 7 maggio. E proprio il Massimo accoglie due concerti speciali, di grande richiamo della scena musicale mondiale: il 15 aprile la regina del jazz Dee Dee Bridgewater torna in Sardegna con un nuovo progetto artistico realizzato assieme a una band stellare tutta italiana. Il 18 marzo è attesa la coppia cubana di star mondiali Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola che sul palco del Massimo portano in scena il loro nuovo progetto “Viento y Tiempo” in una raffinata versione duo.

Il Jazz club network vuole essere un’esplorazione trasversale tra stili e linguaggi in arrivo da tutto il mondo: dal fenomeno della pedal guitar Roosevelt Collier, alla miscela esplosiva di jazz, soul e pop del pupillo di Herbie Hancock Michael Mayo, alla raffinatezza pianistica di Danny Grissett Trio. Ancora nomi di spicco in cartellone come il talentuoso polistrumentista e vibrafonista Marco Pacassoni trio ft. Horacio “El Negro” Hernandez – batterista tra i più grandi esponenti mondiali del latin-jazz- e lo straordinario bassista Lorenzo De Angeli.

Ancora, Pancho Montañez, Michael Mayo, il batterista e compositore californiano Jeff Ballard trio, Flavio Boltro, trombettista di riferimento del jazz italiano, insieme a Fabio Giachino, tra le figure più interessanti della nuova generazione di pianisti. Ancora lunga la lista di artisti, col meglio della vocalità internazionale: Chiara Pancaldi, insignita nel 2015 del premio “Best Vocal Jazz Album” e Samara Joy, una delle giovani cantanti più promettenti negli Usa, balzata alla ribalta per aver vinto nel 2019 il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”.