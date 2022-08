Territorio, storia e cultura della Sardegna diventano un gioco di carte: ecco Sardum

Raccontare la Sardegna attraverso un gioco. È l’idea portata avanti dal team di creativi della “iInformatica”, una Pmi innovativa che ha già sfornato giochi sulla Sicilia e la Basilicata. Adesso i riflettori sono stati spostati sulla Sardegna anche grazie a un gruppo di creativi sardi che lavorano per la piccola società, tra questi l’ideatore del gioco, Giulio Setzu, di Lunamatrona. Nasce così il gioco di carte territoriale ‘Sardum su Giogu de sa Sardigna’ , il gioco che racconta tramite missioni ed elementi una terra antica e ricca come la Sardegna.

“Sardum è un regalo del nostro team sardo aziendale composto da me, dall’informatico Emilio Massa e dall’elettronico Davide Scintu, verso la nostra terra – racconta Giulio Setzu -. Il gioco racconta il territorio tramite i testi da me curati in sardo e tramite le rappresentazioni dell’artista, mio amico e collega, Alessandro D’Alcantara messe anche a disposizione gratuitamente come stickers per whatsapp che rendono innovative le nostre chat e fanno conoscere il territorio. È arrivato il momento per sardi e turisti di poter portare sempre con sé la Sardegna in un comodo mazzo di carte da gioco”.

Alcune carte di Sardum

“L’obiettivo di ‘Sardum su Giogu de sa Sardigna’ – spiegano i creatori – è quello di far scoprire a turisti e ai giovani tramite elementi e missionila Sardegna, orgoglio e vanto del turismo italiano che ci auguriamo possa confermarsi quale meta ambita nei prossimi anni”.

“Nel gioco abbiamo inserito elementi naturalistici, enogastronomici, artistici e culturali dell’Isola – precisa Setzu -, abbiamo realizzato anche un sito per la promozione del gioco (www.sardum.it) e dei video, speriamo siano utili a far conoscere il nostro splendido territorio”.