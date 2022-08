Su RaiTre si vota il borgo più bello d’Italia: per la Sardegna gareggia Sant’Antioco

Sant’Antioco rappresenterà la Sardegna nella popolare trasmissione ‘Il Borgo dei Borghi‘, all’interno del programma Alle falde del Kilimangiaro in onda a RaiTre. L’appuntamento televisivo dedicato ai piccoli centri, quasi una rubrica nel format sui viaggi, è giunto alla decima edizione. La conduttrice è Camila Raznovich.



In questi giorni ci sono state le riprese della troupe Rai in vista della selezione che porterò a incoronare il Borgo più bello d’Italia. Utilizzati anche i droni per immortalato le bellezze paesaggistiche e balneari del Comune sulcitano, ma anche i beni archeologici. Ma il racconto di Sant’Antioco riguarda anche gli scorci più belli, i vigneti, i piatti, le attività e le tradizioni locali.

“L’essere stati scelti per una trasmissione televisiva trasmessa a livello nazionale e con un’alta audience – spiega il sindaco Ignazio Locci -, ci rende particolarmente orgogliosi: è l’ulteriore conferma che l’immagine di Sant’Antioco continua a crescere a livello nazionale e non solo”.

Così l’assessore ai Beni culturali, Luca Mereu, che ha curato l’organizzazione e la logistica delle riprese in loco. “Le nostre peculiarità paesaggistiche, archeologiche, della tradizione locale e culinaria permetteranno alla nostra Sant’Antioco di giocarsela alla pari con gli altri borghi d’Italia”.

Il sindaco e l’assessore “invitiamo tutti gli antiochensi e tutti i sardi a tifare per il nostro borgo e a votarlo”. La trasmissione andrà in onda presumibilmente nel mese di ottobre. “La data verrà comunicata con largo anticipo arttraverso una nota stampa per garantire la massima diffusione”, fanno sapere dal Comune.