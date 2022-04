Soave è il ‘borgo dei borghi’ 2022, niente da fare per Cabras

Il paese di Soave, in provincia di Verona, ha vinto il titolo de Il borgo dei borghi 2022, la trasmissione condotta da Camila Raznovich. Navelli, in provincia dell’Aquila, è arrivata quarta nella finalissima in diretta su Rai3 dietro a Millesimo in Liguria e Castelfranco Piandiscò in Toscana. Purtroppo niente da fare per Cabras che era tra i borghi finalisti.

In gara c’erano anche i borghi di Pietragalla (Potenza, Basilicata), Oriolo (Cosenza, Calabria), Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli, Campania), Compiano (Parma, Emilia-Romagna), Clauiano (Udine, Friuli-Venezia Giulia), Ventotene (Latina, Lazio), Tremezzo (Como, Lombardia), Pergola (Pesaro-Urbino, Marche), Riccia (Campobasso, Molise), Varallo (Vercelli, Piemonte), Vico Del Gargano (Foggia, Puglia), Sutera (Caltanissetta, Sicilia), Levico Terme (Trento, Trentino-Alto Adige), Trevi (Perugia, Umbria), Verres (Aosta, Valle D’Aosta).