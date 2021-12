Sardinia Post Magazine, Paolo Fresu e Caterina Murino raccontano le tradizioni

Un numero speciale. Un numero di fine anno dedicato alla tradizioni. Un omaggio alla Sardegna, alla sua storia, al cibo, all’artigianato, alle feste antiche e agli intrecci di popoli. Con i riti sopravvissuti ai secoli che diventano meta di viaggio, anche attraverso due narratori d’eccezione: il trombettista Paolo Fresu e l’attrice Caterina Murino.

Sono queste le coordinate del nuovo Sardinia Post Magazine, diretto come sempre da Guido Paglia. Stavolta sono 84 pagine che alla vigilia di Natale arrivano nelle edicole di Cagliari e Sassari con una bellissima copertina di sintesi firmata da Nicola Ferrarese.

“Rapiti dalle tradizioni” è il titolo di questo Sardinia Post Magazine numero 30 che porta dritti a “L’Isola della memoria”, ovvero l’inizio del viaggio nella sardità: l’ha curato da Marcello Zasso che da Paolo Fresu e Caterina Murino si è fatto raccontare emozioni, ricordi e ritorni con la lente di chi la Sardegna la vive anche oltre il mare. Nella condizione di emigrato ‘fortunato’, ma pur sempre con le nostalgie di chi ama la propria terra.

“I cibi delle feste” sono la finestra sull’enogastronomia aperta da Andrea Tramonte che dagli antipasti arriva sino ai dolci, mettendo insieme prodotti di eccellenza e tradizioni antichissimi. Marzia Piga offre ai lettori il punto di vista del turista: ecco la Sardegna che viene scelta per i suoi riti antichi, per le maschere e i Carnevali che sanno di dionisiaco, dove l’uomo e l’animale sono mischiati insieme in una dimensione propiziatoria da un lato e assolutamente darwiniana dall’altro.

Matteo Sau ha puntato la penna dove l’artigianato scorre parallelo col design in una rivisitazione post moderna di quei manufatti che sono molto di più di oggetti d’arredamento. Perché si portano dietro la storia. Una storia fatta anche di contaminazioni, con i genovesi in testa, come racconta Alessandra Carta.

Il Dossier di questo numero del Sardinia Post Magazine è dedicato a tre esperienza di impresa che parlano dell’Isola. Ciascuna a suo, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro: ecco il “Villaggio locale” per la commercializzazione dei prodotti del territorio, un approfondimento a firma di Bruno Caprioli; ecco “Un tanto a sardex”, la moneta complementare che è approdata nello Stivale tra record e numeri importanti, come nel servizio di Laura Fois; ecco “Linx, il circuito che sbanca a nord”, la versione lombarda dell’alternativa all’euro, un reportage firmato da Stefano Viganò.

I punti di vista degli editorialisti, sempre a tema sulle tradizioni, aprono il Sardinia Post Magazine. Firmano, nell’ordine: Alessandra Guigoni con “Scrigno Sardegna, materia da 5 sensi”; Paolo Manca con “Il turismo obbliga a voltarsi indietro”; Ignazio Caruso con “I preti andavano al salto del fuoco”; Bruno Murgia con “Tramandare i riti, affare di famiglia”; Nicolò Migheli con “Bambole di grano per la buona sorte”; Maurizio Onnis con “Ancoraggi sicuri in tempi globali”; Cristina Caboni con “L’universale senso del piccolo paese”.

Claudio Loi ha curato come sempre la rubrica dedicata alla musica; Ignazio Caruso ha recensito il libro di un autore sardo; Federico Fonnesu ha raccontato i tesori di un pezzetto di Sardegna; Ginevra Rovelli è entrata in un hotel.

Oltre alla vendita nelle edicole di Cagliari e Sassari, il Sardinia Post Magazine viene distribuito gratuitamente sulle navi del Gruppo Moby e Tirrenia e in tutti gli Hotels Felix, catena tutta sarda della ricettività alberghiera con nuova base a Olbia.

Buona lettura a tutti.