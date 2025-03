Sardegna Film commission, nuovo corso per formare professionisti nel campo dell’animazione 2D: ecco come funziona

La Fondazione Sardegna Film Commission annuncia l’apertura delle candidature per partecipare al Corso di alta specializzazione per “Tecnico di animazione 2D su piattaforma Toon Boom – Classe evolution 2”. Questo corso, realizzato nell’ambito del progetto “New animation in Sardegna” (Nas), mira a formare professionisti altamente qualificati nell’animazione, contribuendo alla crescita dell’industria audiovisiva nell’isola.

Un’opportunità unica per i futuri animatori Il progetto Nas continua a offrire percorsi intensivi e gratuiti di formazione professionale. L’obiettivo è certificare nuovi animatori specializzati nei principali software utilizzati da studios internazionali come Disney, Pixar e DreamWorks. Fin dalla sua nascita, il progetto ha formato oltre novanta animatori 2D, con 97 professionisti certificati a livello internazionale su Toon Boom, piattaforma leader nel settore. Questo dimostra come la Sardegna sia diventata un punto di riferimento strategico nell’animazione, sostenendo innovazione, inclusione e sostenibilità in un settore in rapida espansione.

“In questi anni, il team Nas ha rafforzato la propria presenza nei principali festival e mercati internazionali, portando la bandiera della Sardegna in eventi come Annecy, il Mia di Roma e l’American Film Market”, spiega Giuseppina Sanna, presidente della Fondazione. “Oggi, Nas si confronta con le più importanti realtà produttive mondiali, dimostrando la qualità e competitività dei talenti formati in Sardegna”.

L’animazione 2D tra tradizione e innovazione Nonostante la crescente popolarità delle tecnologie 3D e della realtà virtuale, l’animazione 2D rimane una tecnica centrale nel settore. “La Fondazione e la Regione Sardegna hanno riconosciuto il potenziale dell’animazione come motore di sviluppo per l’economia regionale – aggiunge Sanna -. Oggi, il 2D è fondamentale non solo per cinema e televisione, ma anche per videogame, app, social media e marketing digitale”.

Un settore in forte espansione Secondo Precedence Research, il mercato globale dell’animazione, attualmente valutato a 372,44 miliardi di dollari, potrebbe raggiungere 587,1 miliardi entro il 2030, raddoppiando il numero di professionisti coinvolti. Gli Stati Uniti e il Giappone rimangono i principali attori del settore, con stipendi che variano tra 60.000 e 80.000 dollari annui e un incremento salariale annuo stimato intorno al 16%.

Anche in Europa il mercato dell’animazione è in crescita. Nel 2018 ha generato 45 miliardi di dollari, superando i 46 miliardi nel 2020. Solo nell’ultimo anno, l’Europa ha prodotto 55 lungometraggi animati, 5.200 episodi di serie televisive e oltre 830 ore di contenuti animati, sottolineando l’aumento della domanda di prodotti animati e la necessità di formare professionisti con competenze avanzate.

Dettagli del corso Il corso si terrà a Cagliari, presso la sede dell’ex Manifattura Tabacchi, e avrà una durata di sei settimane a partire dal 31 marzo 2025. Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese e saranno aperte a 25 partecipanti selezionati. L’orario sarà dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il corso è gratuito per i selezionati, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio resteranno a carico dei partecipanti.

Requisiti di partecipazione I candidati dovranno avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 e aver frequentato il modulo Foundational del Corso di Alta Specializzazione per “Tecnico di Animazione 2D su piattaforma Toon Boom”, organizzato dalla Fondazione Sardegna Film Commission in una delle classi dalla 1 alla 9.