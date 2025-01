Sardegna Film Commission, nominato un direttore di transizione: è un economista esperto di amministrazione

Un direttore di transizione in attesa di definire i nuovi assetti della Sardegna Film commission dopo un anno di veleni più o meno sottotraccia, abbastanza complicato: l’addio di Nevina Satta, poi la direzione di Susanna Tornesello che poche settimane fa ha dato le sue dimissioni ritornando al suo ruolo di project manager. Il Cda della Fondazione ha nominato Matteo Frate nuovo direttore. Il suo curriculum e la sua esperienza parlano di un funzionario esperto all’interno della Pubblica amministrazione. Il suo incarico quindi sarà focalizzato soprattutto sulla parte amministrativa e finanziaria

Frate è economista ed esperto in sviluppo locale, ha maturato una lunga esperienza in Regione e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Funzionario dell’Unità di Progetto Iscol@, coordinando interventi di edilizia scolastica e progetti strategici per la valorizzazione del territorio.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Frate. Siamo certi che la sua leadership e competenza contribuiranno a rafforzare il nostro impegno nel sostenere produzioni cinematografiche di qualità e nel promuovere la Sardegna come destinazione ideale per il cinema e la televisione”, ha dichiarato Giuseppina Sanna, presidente del Consiglio di amministrazione.

“È un onore per me assumere questo incarico – ha detto Frate -. La Sardegna Film Commission ha un ruolo cruciale nel promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione. Il mio obiettivo è consolidare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per l’industria audiovisiva, con l’obiettivo di rinnovare l’organizzazione per affrontare le nuove sfide in seguito alla grande crescita ottenuta negli ultimi anni”.