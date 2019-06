Le idee di Salmo diventano nuvole parlanti. Il rapper di Olbia infatti, a luglio, condividerà le tavole con l’indagatore dell’incubo di Casa Bonelli, Dylan Dog. “Nel numero 395 di Dylan Dog, scritto e disegnato da Carlo Ambrosini e in edicola dal 30 luglio, l’arrivo della meteora che sconvolgerà il mondo dell’Indagatore dell’Incubo si fa sempre più imminente. Ma soprattutto, presenta in allegato un albo speciale di 32 pagine contenente un fumetto scritto da Roberto Recchioni a partire da un’idea del rapper Salmo, che in carriera ha collezionato 26 dischi di platino e 21 dischi d’oro, superando anche i 378 milioni di visualizzazioni su YouTube”, scrive la Sergio Bonelli editore in un comunicato sul sito Internet ufficiale.

“Salmo e Dylan Dog sono delle icone popolari con molte cose in comune, dal loro amore per l’horror allo schierarsi sempre dalla parte del diverso, dell’emarginato, del freak – sottolinea Roberto Recchioni parlando dell’incredibile incontro tra i due personaggi – . Divisi, hanno fatto molto. Uniti, saranno inarrestabili”. L’albetto porterà le firme dei disegnatori Corrado Roi, amatissimo dagli appassionati dell’indagatore dell’incubo e Arturo Lauria. Il fumetto di 32 pagine è solo la prima uscita, il preludio di un progetto molto più ampio che vedrà coinvolto il rapper di Olbia.

(Nella foto Salmo, Dylan Dog e Roberto Recchioni dal sito Sergio Bonelli Editore)