Roberta Bruzzone in Sardegna nel 2025: a Cagliari e Sassari arriva “Delitti allo Specchio”

Due appuntamenti attesi e imperdibili al Teatro Massimo e al Teatro Verdi: focus sul Delitto di Garlasco e l’omicidio di Meredith Kercher

di Alessandro Fracassi

Cresce l’attesa per “Delitti allo Specchio”, l’evento teatrale che vedrà protagonista Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa nonché volto noto della televisione. La celebre opinionista, che riesce sempre a far parlare di sé e del suo lavoro, svolto con grande entusiasmo e competenza, sbarcherà in Sardegna nel 2025 con due date imperdibili: si parte il 31 maggio al Teatro Massimo di Cagliari per poi proseguire il giorno dopo, il 1° giugno, al Teatro Verdi di Sassari. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

“Delitti allo Specchio”: Bruzzone analizza i casi Poggi e Kercher

A metà tra approfondimento scientifico e riflessione, l’evento “Delitti allo Specchio” affronta due casi giudiziari tra i più noti della cronaca nera italiana che hanno lasciato dietro di sé dubbi e perplessità. L’evento, organizzato da Mister Wolf e Artespettacolo, si concentra infatti sul Delitto di Chiara Poggi, a Garlasco, nell’agosto del 2007 e sull’omicidio di Meredith Kercher, a Perugia, nel novembre dello stesso anno. Attraverso un’analisi completa e dettagliata, Roberta Bruzzone porterà il pubblico sardo sulla scena del crimine ripercorrendo le indagini svolte, analizzando i fatti in modo oggettivo e implacabile, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni, degli errori investigativi e delle (troppe) parole buttate al vento che spesso affollano le inchieste giudiziarie da prima pagina. Due storie e due inchieste, quelle di Chiara e Meredith, che hanno molto in comune tra loro e che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la criminologa, con la competenza e l’occhio esperto della profiler, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese. L’evento avrà una durata di circa 100 minuti.