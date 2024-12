Riapre il casting per il nuovo film di Riccardo Milani in Sardegna: ecco le figure richieste

Dopo una prima fase di selezione, riapre il casting per il nuovo film del regista Riccardo Milani, noto per film come Nel nostro cielo un rombo di tuono (il lavoro su Gigi Riva) e Come un gatto in tangenziale. Il film, prodotto da Our Films Spa e Wildside Srl (gruppo Fremantle) con il supporto della Sardegna Film Commission, avrà riprese nel Sud dell’Isola, con una durata di circa sei settimane a partire dai primi di febbraio 2025.

La produzione è alla ricerca di figurazioni e comparse per alcune scene. Sono richiesti uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 90 anni, oltre a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

Le selezioni si terranno il 2 dicembre 2024 a Domus de Maria, presso l’Aula Consiliare, dalle 8:30 alle 16:30, il 3 dicembre a Teulada, nella Casa Baronale Sanjust, dalle 8:30 alle 17:00, e il 4 dicembre a Pula, presso l’Ex Pretura Regia, dalle 8:30 alle 16:30. Per partecipare, è necessario presentarsi nei luoghi e negli orari indicati, portando fotocopie di documento d’identità e codice fiscale. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Il casting prevede scatti fotografici e la compilazione di una scheda anagrafica.