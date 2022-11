Produzione sardo-portoghese dà il via alla stagione Akròama. Spettacoli sino a dicembre

Con la produzione sardo-portoghese ‘Casa Rosmer’ ha preso il via mercoledì 2 novembre la nuova stagione di Teatro Contemporaneo, diretta da Lelio Lecis per Akròama. Si tratta del primo di cinque spettacoli in programma fino al 17 dicembre al Teatro delle Saline di Cagliari con compagnie sarde e nazionali per una riflessione attorno al tema delle famiglie, dello scontro tra generazioni, del conflitto tra passato e presente.

‘Casa Rosmer’, con Simeone Latini, Julia Pirchl, Nunzio Caponio, Tiziana Martucci, Giuseppe Boy e Stefano Cancellu sarà in scena da mercoledì 2 a sabato 5 novembre alle 21. L’opera, prodotta da Akròama in collaborazione con la Ctb – Companhia de Teatro de Braga, è tratta dal dramma in quattro atti dello scrittore Henrik Ibsen andato in scena per la prima volta a Bergen nel 1887: è la storia di un ex pastore protestante, Johannes Rosmer, tormentato dal rimorso per la moglie morta suicida e dall’amore per Rebecca. La regia è affidata al portoghese Rui Madeira, direttore artistico della Companhia de Teatro de Braga, membro del Consiglio culturale del Comune di Braga e insegnante, che ha lavorato tra teatro e tv in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Italia, Ucraina, Romania, Brasile, Angola, São Tomé, Mozambico.

“Casa Rosmer è un inno radicale all’amore e alla libertà senza frontiere, che trascina spirito e carne – sottolinea Rui Madeira – Una traiettoria fulminante della vita contro la morte. Non è un dramma di rottura contro il naturalismo dell’epoca. Non pretende di essere un vernissage museale con tic cosmopoliti e sospiri contenuti di una piccola borghesia fallita. È un annuncio evidente della tragedia del nostro quotidiano che noi, miopi, rifiutiamo di vedere”.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 dalla performance “Frammenti”, dedicata a Henrik Ibsen con Valentina Picciau. La stagione di Teatro contemporaneo proseguirà dal 9 al 12 novembre con “Molly Bloom” del Teatro Scientifico; dal 16 al 19 novembre la compagnia Teatro di Vita presenterà “XYZ. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni”. Tra il 23 e 26 novembre Sardegna Teatro sarà in scena con “Darwin inconsolabile”. Infine, tra 14 e 17 dicembre, “A Number” del Teatro Libero.