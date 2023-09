Primo tour fuori dall’Isola per la ‘SeuinStreet Band’: esibizioni da Monza a Lugano

È iniziato domenica a Monza, in occasione delle manifestazioni collaterali del Gran Premio di Formula 1, il primo tour fuori dalla Sardegna della SeuinStreet Band.

Le vie del centro storico hanno visto sfilare la travolgente onda gialla (dal colore delle maglie che indossa la formazione) della banda di Seui. Il tour, organizzato dal maestro di clarinetto Claudio Binotto, oggi proseguirà a Mestre-Venezia per poi toccare Brescia l’8 settembre, Lugano il 9 settembre, Muggiò domenica mattina 10 settembre prima del gran finale la sera di domenica a Milano davanti al Duomo.

“Una grande occasione per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze – dichiara Stefano Gaviano presidente della banda -, una soddisfazione per noi adulti e soprattutto un orgoglio per un intero paese, Seui, che ha le sette note nel proprio Dna”. A guidare la band anche in trasferta è il direttore Adriano Sarais: “In questi anni abbiamo lavorato davvero tanto ed è bello iniziare a portare la nostra musica anche fuori dall’Isola, questo tour ci permetterà ulteriormente di crescere e costruire”.

Quella che si sta concludendo per la SeuinStreet Band è stata un’estate ricchissima di appuntamenti con tanti concerti in Sardegna e che coincide con l’uscita dell’album in vinile ‘Caboniscu’ registrato assieme al gruppo dei Sa Ratapignata.