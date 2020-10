Ognuno dal proprio pc, divisi fisicamente ma uniti dalla rete. Gli organizzatori del Festival internazionale di cortometraggi cagliaritano, giunto alla sua undicesima edizione, danno appuntamento a tutti gli appassionati in diretta streaming per l’apertura ufficiale dell’evento: ore 18 pagina Facebook Skepto FilmFest. Sarà un incontro breve nel corso del quale verrà illustrato il programma degli incontri e spiegato come fare l’accesso all’area riservata del sito 2020.skepto.net (accessibile solo dall’Italia per questioni di copyright) che custodisce i cortometraggi.

Già da questa mattina le prime sezioni sono state aperte al pubblico per la visione. Si tratta di Best DocuShort, Animation&StopMotion, Human/Nature, Finalisti Scuole e Stile libero 1&2. Nella sezione animazione si segnalano Lost&found (AUS 2018) di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe, storia di un goffo dinosauro fatto all’uncinetto impegnato a tentare di salvare l’amore della sua vita, Maestro (FRA 2019) girato dall’Illogic collective, che racconta di un particolare concerto notturno nel bosco e Warum Schnecken Keine Beine Haben (SWI 2019) film della regista Aline Höchli che spiega il motivo perché al giorno d’oggi le lumache non hanno le gambe. Tra i DocuShort invece L’ultimo barbiere di Carrera Longa (ITA 2019) di Antonio Maciocco, che racconta i 56 anni di attività di una storica bottega di barbiere sassarese, e Da Teletorre19 è tutto (ITA 2019) di Vito Palmieri, sulla lunga vita della prima e unica televisione condominiale italiana, in diretta dalla torre 19 del quartiere pilastro di Bologna.

Subito dopo l’inaugurazione si parte con il primo degli SkeptoEvents (gli ospiti raccontano il cinema), l’incontro con il regista Nicola Piovesan sugli aspetti legati alla raccolta dei fondi per la realizzazione di un progetto cinematografico. Un aspetto molto importante, specie in questo momento, al quale l’organizzazione ha voluto dedicare un ulteriore incontro di approfondimento: domani alle 11 si parlerà in diretta di progettazione europea e cultura assieme ai rappresentanti dello sportello Europe direct della Regione Sardegna e del Creative europe desk Italy.

LEGGI ANCHE: Cortometraggi protagonisti nella Rete: edizione anti-covid del festival Skepto