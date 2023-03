Premio Maria Carta 2023, ecco i vincitori. L’evento il 3 settembre a Siligo

La Fondazione Maria Carta ha annunciato i vincitori del Premio intitolato alla poliedrica artista di Siligo scomparsa nel 1994, e che verrà consegnato durante l’evento del 3 settembre nel paese del Nord Sardegna. I premiati della 21ª edizione nelle diverse sezioni – voce femminile, artista sardo, Circolo dei sardi ed eccellenza imprenditoriale – sono rispettivamente: Teresa De Sio, Coro Femminile Eufonia di Gavoi, Circolo “Su Nuraghe” di Alessandria e Gruppo Isa.

In primis, il Premio andrà a Teresa De Sio, cantautrice napoletana sempre legata alla tradizione popolare partenopea, e non solo, sin dai suoi esordi a metà anni Settanta con il gruppo Musicanova di Eugenio Bennato. Da qualche anno è autrice di efficaci romanzi.

Premio Maria Carta anche al Coro Femminile Eufonia di Gavoi, una delle più apprezzate e innovative formazioni polivocali della nostra regione. Diretto dalla sua nascita dal maestro Mauro Lisei, festeggia i 25 anni di attività. Poi, valorizzando anche l’attività degli emigrati in Italia e nel mondo per la promozione della Sardegna e della sua cultura, la Fondazione ha deciso di premiare il Circolo “Su Nuraghe” di Alessandria, da anni tra i più attivi circoli in Piemonte, con una ricca serie di manifestazioni per promuovere il patrimonio culturale e anche l’enogastronomia dell’Isola.

Per il mondo economico e imprenditoriale isolano, il premio andrà invece al Gruppo Isa. «È l’eccellenza tutta sarda nel campo della grande distribuzione – recita la motivazione –. Tutto è partito più di 40 anni fa dall’intuizione del villacidrese Giovanni Muscas, che da commerciante ambulante negli anni Cinquanta è assurto alla guida del primo gruppo interamente sardo quanto a fatturato».

I riconoscimenti verranno consegnati il 3 settembre in occasione del consueto e partecipato evento a Siligo, paese di origine di Maria Carta. “Siamo arrivati alla 21ª edizione, che conferma quanto abbiamo costruito in tutti questi anni. Il premio è una realtà ormai consolidata per l’Isola e per tutti coloro che alla Sardegna sono legati – spiega Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta –. Parliamo ancora una volta di musica, cultura e spettacolo, naturalmente. Ma il premio valorizza anche il rapporto della Sardegna con i suoi emigrati in Italia e nel mondo, a cui teniamo particolarmente. E poi le realtà imprenditoriali, che spesso non riusciamo a valutare in tutta la loro importanza».

A breve sarà definito il programma completo delle iniziative promosse per la ventunesima edizione del Premio.

Il Premio Maria Carta. Assegnato la prima volta nel 2003, è un riconoscimento istituito dalla Fondazione Maria Carta con lo scopo di favorire il progresso scientifico, culturale, artistico ed economico della Sardegna e dei sardi. Il Premio ha assunto ormai una connotazione internazionale, grazie alla presenza di ospiti e artisti provenienti da varie parti del mondo. Negli anni è stato attribuito, tra gli altri, a Ennio Morricone, Carla Fracci, Alda Merini, Dulce Pontes e Andrea Parodi.