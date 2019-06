Un luogo di bellezza e fascino e un tema interessante, la contaminazione tra le arti. L’Asinara, l’isola che ospitò il carcere di massima sicurezza, accoglie dal 20 al 22 giugno “The Photo Solstice – Le giornate della Fotografia“. In programma lezioni, dibattiti, tavole rotonde e attività di laboratorio. Per tre giorni una comunità di cento persone tra fotografi, filosofi, scrittori, storici, cineasti, critici dell’arte e della fotografia, si insedierà in alloggi e spazi di studio diffusi sul territorio dell’Isola per dar vita a un dialogo tra le varie discipline artistiche. Giunto alla seconda edizione il progetto della Fondazione di Sardegna, con la direzione artistica di Marco Delogu, annovera tra gli ospiti il filosofo Giorgio Agamben, lo scrittore Edoardo Albinati, il direttore della Maison Europeenne de la Photographie Simon Baker, il giornalista e storico Maurizio Caprara, il regista Giovanni Columbu, il videomaker Vincenzo Ligios. Poi i tre fotografi Paolo Ventura, Matthew Montheit, docente al Massachusetts Art Institute, e Pino Musi, docente alla Cornell University.

Venti fotografi, selezionati tramite open call, soggiorneranno gratuitamente sull’Isola grazie alle borse di studio offerte dalla Fondazione di Sardegna e dall’assessorato regionale al Turismo. Ai partecipanti, coordinati da tre tutor, sarà affidata anche la realizzazione di un lavoro “topografico”: un patrimonio di immagini inedite che grazie al sostegno della Sardegna Film Commission sarà messo a disposizione del Parco Nazionale dell’Asinara e delle istituzioni pubbliche e private coinvolte nella promozione culturale e turistica dell’Isola e del suo territorio.