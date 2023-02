Patrimonio culturale, accordo tra Fondazione di Sardegna e Comune di Porto Torres

Due realtà si incontrano per preservare le tradizioni identitarie. Con questo scopo Fondazione di Sardegna e il Comune di Porto Torres hanno firmato un protocollo d’intesa per realizzare progetti congiunti in campo sociale, economico, culturale e di sviluppo locale.

Dalla Festha Manna ad altre tradizioni religiose e culturali, via ad interventi di valorizzazione e sviluppo del territorio, rafforzamento delle politiche sociali, potenziamento delle capacità attrattive, valorizzazione delle politiche di sviluppo turistico e culturale, consolidamento dei valori identitari e rafforzamento delle strategie locali per lo sviluppo sostenibile.

L’atto è stato firmato nella sede di Sassari della Fondazione dal presidente Giacomo Spissu e dal sindaco Massimo Mulas, con la partecipazione della vicesindaca Simona Fois che ha curato i rapporti con la Fondazione. Comune e Fondazione progetteranno iniziative congiunte contribuendo con le risorse finanziarie, umane e strumentali di volta in volta disponibili, anche partecipando a bandi nazionali e comunitari. Nella prima annualità l’amministrazione comunale riceverà un contributo di 80mila euro.

Il Comune potrà così ripristinare alcuni appuntamenti che caratterizzavano la Festha Manna, l’appuntamento identitario più importante nell’anno turritano. Grazie a questi fondi l’amministrazione comunale potrà riorganizzare il Palio di Santu Bainzu (tradizionale corsa all’anello che fino alla prima metà del Novecento si svolgeva in via Indipendenza e che poi era stata riproposta in via Mare), la serata di Canti a chiterra (antica sfida tra Cantadores che gode ancora di un ampio riscontro da parte di un pubblico appassionato e competente) ed eventi che valorizzino la tradizione e la cultura della pesca nel Golfo.

“Lo sviluppo locale rappresenta una quota significativa delle nostre erogazioni – ha osservato Giacomo Spissu, presidente della Fondazione -. L’obiettivo è creare una rete territoriale sempre più coesa e solidale, per favorire lo sviluppo complessivo della nostra regione. Il protocollo di intesa con il Comune di Porto Torres va in questa direzione e rafforza la collaborazione della Fondazione con gli Enti locali. Con questo accordo cogliamo, già oggi, l’obiettivo di recuperare un patrimonio storico e culturale della comunità turritana e auspichiamo, per il futuro, possa attivare processi partecipativi permanenti di crescita sostenibile di tutto il territorio”.

“Ringraziamo la Fondazione di Sardegna per aver voluto avviare una collaborazione stabile con il Comune di Porto Torres – ha esordito il sindaco Mulas -. Nel panorama isolano rappresenta un punto di riferimento importante nel campo della promozione culturale e dello sviluppo locale: la possibilità di poter lavorare insieme per noi sarà grande stimolo e ci consentirà di confrontarci con chi ha un grande patrimonio di competenze e progetti. In particolare, siamo grati dell’attenzione riservata alla Festha Manna, un appuntamento millenario che affonda le sue origini nello sviluppo stesso del Cristianesimo in Sardegna e che nei secoli è diventato un imprescindibile legame identitario che unisce le generazioni”.