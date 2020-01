La musica del trombettista Paolo Fresu per un inedito omaggio a uno dei protagonisti della storia del jazz: s’intitola “Tempo di Chet/ La versione di Chet Baker” lo spettacolo scritto da Leo Muscato (che firma anche la regia) e Laura Perini, ispirato alla vita tormentata e alle note del leggendario cantante e trombettista statunitense, un artista dallo stile inconfondibile, lirico e intimistico. Lo spettacolo è in tournée nell’Isola sotto le insegne della stagione 2019-2020 de La grande prosa organizzata dal Cedac (Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna): da mercoledì 8 gennaio fino a domenica 12 gennaio (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30, la domenica alle 19 e giovedì doppia recita con la pomeridiana alle 16.30) al Teatro Massimo di Cagliari e lunedì 13 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari.

Sotto i riflettori il jazzista di Berchidda alla tromba e flicorno (sue anche le musiche originali dello spettacolo) con Dino Rubino al pianoforte e Marco Bardoscia al contrabbasso, insieme agli attori Alessandro Averone, Bruno Di Chiara, Rufin Doh, Debora Mancini, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza e Laura Pozone. La pièce è prodotta dal Teatro Stabile di Bolzano, con i costumi di Silvia Aymonino, la scenografia di Andrea Belli e il light design di Alessandro Verazzi a suggerire ambientazione e atmosfere nell’avvincente racconto per quadri su una vita vissuta pericolosamente, tra genio e sregolatezza, fino all’ultimo tragico volo.

“Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi avvolte dal mistero, la sua musica è straordinariamente limpida, logica e trasparente, forse una delle più razionali e architettonicamente perfette della storia del jazz – riflette Paolo Fresu -. Ci si chiede dunque come mai la complessità dell’uomo e il suo apparente disordine abbiano potuto esprimersi in musica attraverso un rigore formale così logico e preciso”. In programma anche un incontro con gli artisti: venerdì 10 gennaio alle 17:30 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna (in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari), Fresu e la compagnia insieme al giornalista Giacomo Serreli parleranno del progetto e dello spettacolo, ma anche della figura del grande trombettista in un riflessione sui rapporti tra vita e arte, talento e successo nell’appuntamento e dialogheranno con il pubblico nell’appuntamento incastonato ne I pomeriggi della Fondazione – ingresso libero (fino a esaurimento posti).