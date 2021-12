Onifestival, a Oniferi torna l’evento dedicato al canto corale

Ritorna Onifestival, la rassegna di musiche e polifonie della Sardegna. Lo stop forzato a causa dell’emergenza pandemica lo scorso anno, non ha fermato le ambizioni del festival che dal comune di Oniferi tenta di riportare i ricercati canti e poesie tradizionali in un contesto di ampio respiro e rinnovamento del genere, intrecciando una relazione di scambio e confronto con contesti culturali affini.

Per questo 2021 Onifestival non comparirà all’interno di “Autunno in Barbagia” a cui il paese non ha aderito come molti altri del centro dell’isola a causa delle restrizioni anti-Covid, ma si snoderà in una tre giorni che comprenderà il weekend dell’11, il 12 per concludersi giovedì 30 dicembre.

Si parte sabato 11 dicembre alle 19 per il primo appuntamento alla chiesa di Sant’Anna con la rassegna di polifonie della Sardegna. A esibirsi saranno il Tenore San Gavino di Oniferi , il Tenore Nunnale di Orune e i Cantori della resurrezione di Porto Torres.

Il tenore San Gavino di Oniferi è composto da Giuseppe Brau (bassu), Giovanni Pirisi (contra), Francesco Pirisi (boche), Carmine Pirisi (mesu boche). Il tenore Nunnale di Orune nasce nel 1996 da appassionati del canto a tenore: Leonardo Carruale (Boche) Carmelo Pala (Basciu), Gian Luca Cidda (Contra), Francesco Zidda (Mesu boche). Dal 1994 i Cantori della resurrezione si sono imposti all’attenzione della critica musicale come “gruppo gregoriano”.Nel 1997 nascono i gruppi “misto” e “madrigalistico” (formati da giovani tra i 16 e i 25 anni).

Domenica 12 dicembre, sempre alle 19, alla Chiesa di San Gavino dove andrà in scena il nuovo progetto di Elena Ledda “Cantendi a Deus”. Lo spettacolo, in linea con il festival, sarà dedicato ai canti sacri della tradizione e nasce da una lunga ricerca che ha evidenziato come in Sardegna i canti sacri mantengano ancora intatta la loro capacità comunicativa insieme con la loro funzione sociale. Insieme alla cantante ci saranno Mauro Palmas alla mandola e liuto Cantabile, Silvano Lobina al basso, Marcello Peghin alle chitarre e Simonetta Soro alla voce.

Si chiude giovedì 30 dicembre sempre alle 19 nella Chiesa di San Gavino con Cordas e Cannas Trio e Giuliano Gabriele Trio “Musiche del centro e del sud Italia”.