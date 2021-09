“Artisti per Bitti, esposizione e solidarietà’. Si chyiama così l’iniziativa p’ensata dal pittore Stefano Masili di Cabras che, all’indomani della tragica alluvione dello scorso novembre, decise di aprire una raccolta fondi. Masili ha chiesto a tutte le persone che si dedicasno allarte di preparare e mettere in vendita i propri lavori per poi donare il ricavato al paese.

L’esposizione verrà inaugurata domani, 4 settembre, nel salone parrocchiali e resterà aperta anche 5 settembre dalle ore 9 fino alle 17,30. “Saranno presenti i lavori di pittori sardi, molti dei quali giovani, e di artisti che hanno fatto arrivare la loro solidarietà anche dalla penisola, fin dalle regioni più lontane del Trentino Alto Adige piuttosto che del Friuli Venezia Giulia”, ha detto l’organizzatrice Alessandra Sorcinelli. Non si esclude che l’esposizione prosegue anche nelle prossime settimane.