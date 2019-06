Il 23 luglio Lorenzo Cherubini approderà a Olbia col suo Jova Beach Party. Un concerto inserito in una giornata ricca di appuntamenti, giochi e spettacoli con particolare attenzione al tema dell’ambiente. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo grande evento – commenta il sindaco Settimo Nizzi -. non solo per la visibilità mediatica che restituirà alla città e per il grande piacere di ospitare ad Olbia un artista della taratura di Lorenzo Cherubini. Il tour sposa la causa dell’ambiente e Jovanotti è un grande esempio da seguire in grado di influenzare positivamente il pubblico”. La più grande città della Gallura aspetta a braccia aperte l’arrivo di Jovanotti che ha appena pubblicato il suo nuovo album, che ha il titolo del tour che lo vedrà impegnato in 15 località italiane con un suo festival: sarà accompagnato da diversi dj e artisti di tutto il mondo. “Il lavoro che l’amministrazione comunale sta svolgendo per rendere Olbia una città sempre più importante, a dimensione europea e appetibile dal punto di vista turistico – aggiunge l’assessore al Turismo, Marco Balata – si traduce anche in questa manifestazione che non vediamo l’ora di accogliere nella nostra città”.

C’è grande attesa per il Jova beach party, nell’Isola e tra i tanti turisti che potranno raggiungere la Gallura per l’occasione e sul sito della compagnia Moby è già possibile acquistare lo speciale biglietto ‘traghetto+concerto‘ e iniziare la grande giornata di festa già dall’imbarco viaggio verso la Sardegna. Le istruzioni sono semplici: basta prenotare con Moby e Tirrenia il viaggio per la Sardegna, con partenza entro il 22 luglio, e acquistare contestualmente il ticket per il Jova Beach Party di Olbia. L’opzione è valida sulle rotte per la Sardegna su prenotazioni di sola andata o di andata e ritorno e, al momento dell’acquisto del biglietto della nave, si riceverà una carta d’imbarco che conterrà i codici da presentare il giorno del concerto alle biglietterie ufficiali del Jova Beach Party per ritirare i propri biglietti prenotati.