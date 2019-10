“Domani sera, 18, andrà in onda la prima puntata de L’Isola di Pietro. Ma oggi, qui a Villasimius, stiamo ancora girando. Cambiamo il finale perché qualcuno ha spifferato il nome del colpevole”. Lo scrive Gianni Morandi sul suo profilo Facebook, pubblicando una sua foto in spiaggia a Villasimius. L’attore si trova nuovamente in Sardegna per ultimare le riprese della nuova stagione della serie Tv, coprodotta da Rti e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei. Nelle sei puntate previste ritorneranno i personaggi più amati interpretati da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego) e nel ruolo di Teresa Orrù l’attrice sarda Caterina Murino. Molte le indiscrezioni trapelate sul finale di stagione tanto che lo stesso attore su Facebook ha annunciato un cambiamento: “Qualcuno ha spifferato il nome del colpevole”.