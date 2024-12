Musei aperti a Capodanno, dal memoriale garibaldino all’archelogico Sanna

Mostre, aperture straordinarie ed eventi a Capodanno in Sardegna: il primo giorno del nuovo anno nel segno della cultura per trascorrere una giornata davvero speciale. I numerosi turisti e visitatori presenti nell’isola potranno accedere ai luoghi della cultura e organizzare un

itinerario declinato alla bellezza e ricco di nuove emozioni in un contesto decisamente originale.



Per l’occasione i siti della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna apriranno eccezionalmente i cancelli per accogliere chi deciderà di visitare. Gli orari per l’Archeologico nazionale “Giorgio Asproni” a Nuoro di mercoledì 1° gennaio vanno dalle 14 alle 18 (chiusura della biglietteria è alle 17.30). A Sassari l’Archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” apre dalle 9 alle 13 con (ultimo ingresso alle 12,45) mentre la Pinacoteca nazionale accoglie i visitatori dalle 10 alle 18 (chiusura biglietteria 17,30).



A Porto Torrese il museo archeologico “Antiquarium Turritano” e l’area archeologica sono fruibili dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) mentre il sempre amato memoriale Giuseppe Garibaldi, a Caprera, apre alle 9,15 e chiude alle 12,15 (ultimo ingresso alle 11,30).

Foto: Padiglione Castoldi! – Museo Sanna – Sassari