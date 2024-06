Martin Barre il chitarrista dei Jethro Tull a luglio al Narcao Blues Festival

Lo storico chitarrista dei Jethro Tull, Martin Barre, arriva anche in Sardegna. Il musicista sarà in Italia con lo spettacolo “A brief history of Tull” per quattro live imperdibili dove il pubblico potrà ascoltare i classici del repertorio della band che ha rappresentato una parte importante della storia del rock, inclusi brani che non sono stati eseguiti da diversi anni. L’immenso e variegato catalogo di lavori dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock.

Barre si esibirà il 26 luglio a Narcao all’omonimo Blues Festival. Le altre date il 27 luglio a Sigillo (Perugia), Villa Anita; il 28 luglio a Livorno, Fortezza Nuova; il 30 luglio a Cervarese Santa Croce (Padova), Castello San Martino della Vaneza, per l’evento Rock at the castle, concerto aperto da Le Orme (band italiana che ha fatto la storia del Prog Rock).

Sul palco con Martin Barre la band che lo accompagna da anni: Alan Thomson al basso, Terl Bryant alla batteria e Dan Crisp alla voce.

Martin Barre ha suonato con i Jethro Tull per più di 43 anni e il suo suono ha inciso molto sul loro successo. Oltre ad aver fatto parte di una delle band più influenti di tutti i tempi, Martin ha anche lavorato con molti artisti tra cui Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, Joe Bonamassa, Chris Thompson, e ha condiviso il palco con leggende come Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin e Fleetwood Mac.