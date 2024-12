Maria Grazia Cucinotta, Don Backy e Sergio Frau al premio speciale ‘Cavallino della Giara’

Maria Grazia Cucinotta, Don Backy, Sergio Frau, Carola Puddu e il generale Giangabriele Carta sono i protagonisti della seconda edizione del Premio Speciale Cavallino della Giara. La cerimonia si terrà venerdì 27 dicembre a Tuili, un evento pensato per promuovere le ricchezze paesaggistiche e culturali del territorio.

Organizzata dall’amministrazione comunale di Tuili, guidata dal sindaco Andrea Locci, in collaborazione con l’associazione Isolarte, la Fondazione Altopiano della Giara e la Regione, la manifestazione mira a valorizzare l’area dell’altopiano della Giara, un compendio di straordinario interesse ambientale e storico.

Un ponte tra tradizione e notorietà

L’ideatore del premio, Maurizio Porcelli, ha concepito l’evento come un’occasione per portare alla Giara figure di spicco che possano fare da ambasciatori delle sue bellezze in ambito nazionale e internazionale. I premiati di questa edizione saranno celebrati in un galà condotto dalla vice direttrice del TG1, Incoronata Boccia, in programma alle 17 presso Villa Asquer.

I premiati

Don Backy : Il cantautore toscano, icona di almeno tre generazioni, sarà insignito del Premio alla carriera per la musica.

Sergio Frau : Giornalista storico di Repubblica, riceverà il Premio alla carriera per il giornalismo e la divulgazione della civiltà nuragica. Frau è autore del saggio Le Colonne d'Ercole – Un'inchiesta (2002), che ipotizza una nuova interpretazione del mito di Atlantide, identificandola nella Sardegna.

Carola Puddu : La giovane ballerina, classe 2000, è la nuova stella della danza italiana. Nota al grande pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2021, è già stata protagonista di Spring and Fall di John Neumeier a soli 17 anni.

Generale Giangabriele Carta: L'alto ufficiale, 30° comandante della Brigata Sassari e presidente della Sezione ANAC della Sardegna, sarà premiato come personalità di rilievo.

Un evento per celebrare il territorio

La seconda edizione del Premio Cavallino della Giara si conferma un appuntamento di prestigio, capace di unire celebrazioni artistiche e culturali con la promozione di un territorio ricco di storia e natura, meritevole di essere conosciuto a livello internazionale.