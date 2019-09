È morto questa mattina a Sassari Salvatore Mannuzzu. Lo scrittore nativo di Grosseto ma sassarese a tutti gli effetti, aveva 89 anni ed era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in seguito a un malore.

Questa mattina ha cessato di vivere lasciando alla Sardegna una inestimabile eredità intellettuale. Magistrato, deputato indipendente nelle liste del Pci per tre legislature, dal 1976 al 1987, Mannuzzu ha scritto romanzi celebri come “Procedura“, a cui si è poi ispirato il regista Antonello Grimaldi per il film “Un delitto impossibile”. (Foto di Andrea Bazzoni)