Lutto nel mondo della cultura in Sardegna. È scomparso all’età di 69 anni Roberto Porrà, storico, ricercatore, docente universitario ed ex sovrintendente archivistico per la Sardegna. Moltissime le sue ricerche, pubblicazioni e partecipazioni a mostre importanti come quella sulla Corona d’Aragona nel 1989. Aveva inoltre partecipato allo studio e alla divulgazione del culto di ‘Santu Jacu’ in Sardegna, con numerosi studi e conferenze. A maggio del 2018 in occasione della mostra su Sant’Efisio, tenutasi al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Porrà ha partecipato a una conferenza nella quale ha illustrato la sua esclusiva scoperta del documento che attesta “La prima processione di Sant’Efisio a Cagliari il 14 gennaio 1564”.