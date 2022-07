“Le vie dei festival”, il progetto per mettere in rete gli eventi internazionali dell’Isola

“Le vie dei festival” è un sistema informativo integrato, ideato e realizzato dall’associazione Tàjrà con l’obiettivo di valorizzare il potenziale del capitale culturale dei festival di arti e spettacolo della Sardegna, per generare opportunità e ricadute promozionali a vantaggio dei territori ospitanti, in quanto destinazioni di turismo culturale.

La Sardegna, infatti, è la regione d’Italia che, negli ultimi 20 anni, ha offerto il maggior numero di festival ed eventi musicali sia in rapporto alla popolazione residente che al numero dei turisti che la visitano. Ciononostante, sono rari gli strumenti e le azioni capaci di mettere a sistema e quindi a frutto la notevole dimensione quantitativa e qualitativa di quanto prodotto in quest’ambito. La conseguenza è che, nella grande maggioranza dei casi, la funzione degli appuntamenti di cultura e spettacolo tende ad esaurirsi in, pur significativi, momenti effimeri che, da soli, raramente sono in grado di produrre effetti positivi sul medio periodo.

Il progetto si articola nella raccolta, edizione, produzione e diffusione dei momenti musicali più significativi e di maggior valore andati in scena in occasione dei principali festival internazionali della Sardegna. Grazie a una costante attività di relazione, ricerca e redazione, i contenuti del progetto hanno implementato un database che raccoglie tutte le informazioni inerenti le manifestazioni di spettacolo dell’isola, per dare vita a un archivio vivo che alimenta la realizzazione di diversi strumenti a supporto della conoscenza e della promozione della cultura musicale della Sardegna, e di tutte le informazioni di valenza turistica.

Il sistema di comunicazione e promozione del progetto offre il panorama complessivo delle manifestazioni di spettacolo in Sardegna, attraverso la realizzazione di una guida digitale, di un sito web, di una app e dell’animazione di profili social dedicati. In questo modo appassionati e interessati potranno agevolmente scoprire e restare aggiornati sul calendario degli appuntamenti, scaricare contenuti musicali, accedere a informazioni, approfondimenti, immagini, video.

Ad oggi, oltre al portale web, l’associazione Tàjrà ha ideato e prodotto due edizioni di Cd-Book che raccolgono memorie, produzioni e tributi degli highlights dei festival partecipanti. Le due produzioni hanno visto la pubblicazione di 1.000 copie di Cd-Book e oltre 3.000 mappe. La seconda, in particolare, ora in uscita, propone un doppio cd con una compilation di 20 brani realizzati in occasione dei Festival più importanti e noti del territorio. Ogni Cd-Book è inserito in un cofanetto – dal packaging realizzato con materiali sostenibili – arricchito da una mappa con le informazioni e contatti sui maggiori appuntamenti musicali del territorio sardo.

“Le vie dei festival, itinerari spettacolari della Sardegna” e le due edizioni editoriali di “Le vie dei festival, itinerari sonori dell’Isola” sono stati resi possibili grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.