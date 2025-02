Le storie d’amore raccontate dall’arte, un percorso scelto per San Valentino dalla Pinacoteca di Sassari

“Storie D’Amore. Un percorso tematico tra mito e tradizioni popolari”. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Pinacoteca Nazionale di Sassari, venerdì 14 febbraio 2025, alle 17.30, giorno di San Valentino, mirata a far “conoscere, sotto una luce diversa, una selezione di opere che, in modo differente, raccontano l’amore, rappresentando sfumature e aspetti della sua potenza, che porta a esiti non sempre lieti o positivi”, spiegano.

“Tra i soggetti più comuni i grandi miti classici, come quello di Leda e il cigno, rivisitato in chiave modernissima dal sassarese Giuseppe Biasi, che trasforma l’occidentale Leda in una sensualissima donna africana – precisano -. Lo stesso autore racconta ancora l’amore matrimoniale in Corteo nuziale del 1920 ca., folgorato dalla magnificenza degli abiti tradizionali teuladini. Prima di lui, Giovanni Marghinotti, con la sua Festa campestre in Sardegna, nel 1861, descrive gli usi e i costumi del popolo sardo, soffermandosi sui festeggiamenti legati al matrimonio selargino, la complessa e ormai giustamente famosa cerimonia di Sa Coja Antiga”. Queste e altre opere saranno parte del percorso guidato dedicato al tema. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al n.079 231560 o al seguente indirizzo e-mail:

drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it