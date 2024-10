Il celebre attore Woody Harrelson, noto per i suoi ruoli in film come Now You See Me, Hunger Games e Non è un paese per vecchi e in serie come True Detective, ha scelto la Sardegna per una vacanza all’insegna dello sport e della natura.

Dopo un giro in bici lungo la costa di Santa Maria Navarrese, Harrelson ha fatto una pausa per due chiacchiere con la guida dell’infopoint locale.