L’annuncio del celebre fumettista serbo Zograf: “In una mia opera ci saranno i Giganti di Mont’e Prama”

Una nuova storia a fumetti del celebre autore serbo Alesksandar Zograf vedrà come protagonisti i Giganti di Mont’e Prama. Il lavoro sarà pubblicato entro un mese sulla rivista Vreme. Il disegnatore lo ha annunciato sul palco del festival Emilio Lussu: “Per me è un grande onore ritornare qui in Sardegna per un festival internazionale come questo”.



In Sardegna era già stato nel 2009: Cagliari era diventata lo scenario di un fumetto pubblicato sulla stessa rivista. Ora ha presentato la sua ultima graphic novel “Il quaderno di Radoslav e altre storie sulla Seconda guerra mondiale”.