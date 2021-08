Una mostra insolita per l’Isola, dedicata al passato del popolo sardo con un percorso multisensoriale e un finale a sorpresa: l’esperienza con la realtà virtuale. “Nuragica” è un interessante e coinvolgente history show, giunto alla settima edizione e in mostra dal 3 luglio all’interno del polo fieristico di Cagliari. Gli ideatori del progetto sono Alberto Paolo Pinna e Maria Carmela Solinas, che hanno costituito Sardinia Experience, cooperativa e startup innovativa che punta a una narrazione anche esperienziale della storia di una delle civiltà occidentali più antiche: quella nuragica. Il percorso si snoda lungo varie stanze, alcune delle quali ricostruiscono la vita quotidiana di una civiltà fiorente e creativa, costituita da architetti, coltivatori, guerrieri, navigatori e famiglie. Una mostra sui generis ed espressiva già dalla configurazione del logo, che ha come protagonista l’elmo del guerriero quattrocchi. I metallurghi della tarda età del bronzo riproducevano questa figura come un uomo con facoltà superiori, dotato di quattro occhi e quattro braccia. Una scelta fortemente voluta, sia come invito a scoprire l’età nuragica con occhi diversi sia come stimolo a interessarsi alla storia dell’Isola con altri clichè e con altri mezzi, come i visori 3D coi quali la mostra si chiude, permettendo di tuffarsi in un passato di cui essere testimoni orgogliosi.

Laura Fois