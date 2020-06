Ruota intorno al rapporto tra musica, suono e immagini in movimento Creuza de Mà – Musica per cinema. Il festival diretto da Gianfranco Cabiddu è stato confermato, nonostante il difficile momento storico, dal 26 al 30 agosto a Carloforte. Tra gli ospiti registi di spicco come Giorgio Diritti, Vincenzo Marra, Claudio Giovannesi e autori di colonne sonore pluripremiati come Pivio, Pasquale Catalano, Daniele Furlati e Marco Biscarini. Ritorna nell’isola Neri Marcorè, protagonista di un concerto-omaggio alle canzoni nel cinema. Giunta alla quattordicesima edizione, si sviluppa tra proiezioni di film e documentari, masterclass, concerti, incontri con musicisti, registi, attori. Organizza l’ associazione culturale Backstage.

Tra i film in proiezione, accompagnati dagli incontri con i rispettivi registi, ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti, ‘L’agnello’ di Mario Piredda e ‘La volta buona’ di Vincenzo Marra. In programma anche un ricordo di Ennio Fantastichini, con la proiezione dell’ultimo film interpretato dall’attore scomparso un anno e mezzo fa, ‘Lontano Lontano’. Ci sarà uno spazio dedicato alla formazione: Campus musica e Suono per cinema , progetto speciale di ‘Alta Formazione’ promosso dalla Regione con Sardegna Film Commission. “Fare il festival è prima di tutto, una scelta di responsabilità etica e di testimonianza di vitalità per un settore che rappresenta una carta decisiva per il futuro economico e civile della nostra regione, per non comprometterne il futuro e salvaguardare i risultati raggiunti”, dichiara Gianfranco Cabiddu. A settembre e ottobre appuntamento a Cagliari per la seconda tranche del festival.