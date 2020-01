Una lettera in sardo ai tre Re Magi. Spegne 28 candeline il concorso ‘Scrie una lìtera a sos tres res’ che ha interessato tutti gli alunni delle scuole elementari della Sardegna, organizzato da ‘Papiros’ casa editrice di Nuoro. La longevità del premio è la testimonianza che sebbene il sardo soffra di diversi problemi, soprattutto per l’intromissione sempre più forte di parole dall’italiano, si mantiaene ancora forte, anche nell’infanzia. “La lingua sarda dimostra ancora molta vitalità, nell’uso orale, in gran parte dei paesi della Sardegna. Ma in mancanza di un uso ufficiale e scritto in tutti gli ambiti e usi, a cominciare dalla Regione sarda per continuare nella scuola e nei mezzi di informazione, il futuro della nostra lingua è segnato”, spiegano gli organizzatori.

Per questo motivo il concorso vuole dare un contributo incentivando nelle scuole l’utilizzo della lingua sarda perché “le scuole partecipano sono sempre meno a questo processo, anche in mancanza di una volontà chiara delle istituzioni in favore del sardo”, sottolinea Diego Corràine, direttore editoriale della Papiros. Tra tutte le lettere arrivate entro il 7 dicembre 2019, sono state premiate dalla giuria apposita, le sessanta più significative e simpatiche, che sono già state pubblicate in un libro, a tempo di record. Ai vincitori, sarà attribuito il libro con le lettere 2020 e un rompicapo di cento pezzi, decorato a colori con l’immagine preparata per l’occasione dalla illustratrice Eva Rasano. I fondi raccolti sono stati spesi per la realizzazione di 60 rompicapo da donare in ricordo ai premiati. Invece, le spese per la confezione del libro che raccoglie le lettere premiate sono state assicurate da una donazione privata. La cerimonia di premiazione, avverrà, come ogni anno, nella mattinata del 6 di gennaio del 2020, alla presenza di centinaia di bambini, genitori, insegnanti, appassionati di lingua sarda. Anche quest’anno la cerimonia si svolgerà a Nuoro, a iniziare dalle ore 11 fino alle 13, dopo la messa, presso la chiesa del Rosario, nella piazza omonima, nel quartiere di San Pietro.