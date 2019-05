Il leggendario pianista e compositore americano Herbie Hancock arriva a Cagliari il 30 ottobre. Il suo concerto-evento sarà alla Fiera di Cagliari e inaugurerà l’edizione numero 37 del Festival internazionale Jazz in Sardegna–European Jazz Expo, che proseguirà poi fino al 3 novembre sul palscoscenico del teatro Massimo di Cagliari. Un’edizione speciale quella di quest’anno, che cade nel ventennale della scomparsa di Alberto Rodriguez, fine intellettuale e giornalista, grande ispiratore del Festival Jazz in Sardegna. Come annunciato dal management di Herbie Hancock, il tour europeo dell’autore della celebre Cantaloupe Island partirà il 26 ottobre da Barcellona e la tappa di Cagliari è stata confermata come la prima delle tre previste nel suo tour italiano. Il pianista sarà accompagnato da un quartetto, la cui line-up sarà svelata nei prosismi giorni.